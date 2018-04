Opositor promete desestatização e fim de ajuda a países vizinhos

Uma eventual vitória de Henrique Capriles Radonski na eleição presidencial de outubro traria mudanças importantes na economia venezuelana e no papel que esse vizinho do Brasil tem desempenhado na região em 13 anos de governo de Hugo Chávez.

Capriles disse ontem que pretende reverter as estatizações de empresas, despolitizar as Forças Armadas e cortar a ajuda aos países governados por aliados ideológicos de Chávez, como Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, reunidos na Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba).

"As expropriações de empresas são um fracasso" disse Capriles ontem em sua primeira entrevista coletiva como candidato único da oposição. "São um simples instrumento político. Se você se comporta mal, é expropriado. Se você se comporta bem, tira o peso por enquanto, mas fica ameaçado."

Citando o exemplo de indústrias que visitou e , depois da estatização, não produziram mais nada, Capriles declarou: "É preciso rever todas as expropriações".

O candidato assegurou, no entanto, que não vai privatizar a estatal do petróleo PDVSA nem demitir seus funcionários - com exceção do presidente, o chavista Rafael Ramírez.

"A PDVSA é uma empresa estratégica para a Venezuela", disse Capriles, acrescentando que buscaria parcerias para a estatal, Ele ainda acusou Chávez de não aproveitar o potencial da empresa. "Nenhum barril novo de petróleo foi explorado na Franja Venezuelana, que provavelmente é a mais rica do mundo", afirmou.

Alba. De acordo com Capriles, cerca de US$ 70 bilhões em receitas do petróleo foram transferidas para os países aliados de Chávez, na forma de projetos de infraestrutura, de ajuda financeira e de fornecimento de petróleo barato. "Não quero usar o petróleo para que falem bem de mim em outro país", disse ele.

Capriles criticou o personalismo de Chávez nas relações com governantes de outros países. "Estou de acordo com a integração, mas não com a relação pessoal entre presidentes e, sim, entre países", disse ele. "Aqui houve relações pouco transparentes com a guerrilha, os paramilitares e o narcotráfico", acrescentou, referindo-se a grupos colombianos abrigados na Venezuela.

O candidato oposicionista também reagiu às declarações de Chávez e do general Henry Rangel Silva, segundo as quais "as Forças Armadas são chavistas". Rangel foi promovido de general de divisão a general de Exército e nomeado ministro da Defesa depois de fazer essa afirmação, no ano passado, incorporada por Chávez em seus discursos.

"Creio na profissionalização das Forças Armadas, não vou mete-las no debate político", prometeu Capriles. Segundo ele, as Forças Armadas deverão se engajar no desmantelamento de gangues armadas que atuam nas favelas, algumas com a aquiescência do governo. / L.S.