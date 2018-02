Opositor quer que Venezuela seja 'Noruega caribenha'

De acordo com o opositor, por ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo e uma população relativamente pequena, de 29 milhões de habitantes, a Venezuela não deveria ter de tolerar o comportamento "catastrófico" da economia.

"Perdoe-me pela pretensão, mas eu quero viver com a qualidade de vida com que se vive na Noruega (dona da maior reserva de petróleo da Europa Ocidental, maior produtora do insumo no continente e terceira maior exportadora de gás natural do mundo)", declarou.

Na opinião do jornalista, que assumiu a secretaria executiva da MUD no dia 24, "uma Noruega caribenha é perfeitamente possível". Torrealba citou o desenvolvimento e o estado de bem-estar social financiados com o petróleo norueguês no país europeu.

O ativista afirmou que a MUD conseguirá uma "ampla maioria" na Assembleia Nacional nas eleições do ano que vem, favorecida pelo crescente descontentamento que tem surgido entre chavistas em relação ao presidente Nicolás Maduro - cuja popularidade caiu a 35% em razão da grave crise econômica que o país enfrenta.

"Começa a descongelar o glaciar que era o chavismo", disse Torrealba. O secretário executivo da MUD afirmou ter certeza de que Henrique Capriles, governador de Miranda que perdeu eleições para Hugo Chávez, em 2012, e Maduro, em 2013, será presidente da Venezuela - assim como Leopoldo López, líder opositor do partido Vontade Popular preso desde fevereiro, acusado de incitar violência em protestos antigoverno.

Violência. O partido opositor Um Novo Tempo afirmou ontem que 24.764 assassinatos ocorreram em 2013 na Venezuela, fixando a taxa de homicídios no país em 79 a cada 100 mil habitantes, o dobro do número divulgado pelo governo. / REUTERS e EFE