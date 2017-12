Opositor russo é atacado durante campanha no país Um ativista russo que trabalha com o líder da oposição Alexei Navalny foi hospitalizado neste domingo, após ser atacado durante uma viagem de campanha no extremo leste da Rússia. Navalny postou uma fotografia em seu site, que mostra Dmitry Taralov deitado no chão, após ser chutado por dois homens.