Opositores apresentam moção de censura contra Noda

O DPJ destacou preocupações com a possibilidade de o governo rapidamente ficar sem caixa caso não seja aprovado o projeto de lei para emissão de bônus, que autoriza o governo a levantar dois quintos do orçamento nacional principal para este ano fiscal - que terminará em março de 2013 - por meio da venda de bônus soberanos. O partido do governo também usou sua maioria na Câmara Baixa do Parlamento para aprovar um projeto que pretende solucionar o relativo poder mantido pelos eleitores rurais no sistema eleitoral japonês.

Mas a aprovação final dos projetos de lei parece cada vez mais improvável em seguida à apresentação da moção de censura da oposição à Câmara Alta do Parlamento, que é controlada pelos partidos oposicionistas e, portanto, deverá ser adotada. Uma vez que isso aconteça, a oposição deverá boicotar praticamente todos os debates parlamentares, efetivamente acabando com as chances de consenso sobre os projetos de lei durante a atual sessão parlamentar, que vai até 8 de setembro.

A oposição quer que Noda dissolva o parlamento para realização de uma eleição geral, dizendo que a emissão de bônus e a reforma eleitoral deveriam ser adotados por um novo governo. Qualquer interrupção nos programas do governo pode ser um duro golpe para a economia já enfraquecida do país, que tem dependido pesadamente dos gastos públicos neste ano para estimular a demanda interna enquanto a crise de dívida europeia prejudica as exportações. As informações são da Dow Jones.