Opositores celebram morte de Thatcher em Londres

À medida que uma efígie enorme de Thatcher percorria seu caminho descendo as escadas em frente à Galeria Nacional, a multidão irrompeu em gritos de "Maggie! Maggie! Maggie! Morta! Morta! e cantavam a música do filme "O Mágico de Oz": "Ding Dong! A bruxa está morta".

Centenas de pessoas seguraram na praça seus guarda-chuvas na chuva entre a Coluna de Nelson e a Galeria Nacional, bebendo cidra, ou Champagne. O clima aparentemente festivo e a celebração foram pacíficos, embora tenha ocorrido uma briga menor com a polícia em um ponto. A polícia disse que fez cinco detenções, mais por embriaguez.

Os britânicos permanecem profundamente divididos sobre Thatcher, que morreu na última segunda-feira, aos 87 anos, e o debate sobre o legado dela reavivou os sentimentos fortes que marcaram seus mais de 10 anos no cargo de primeira-ministra. O funeral de Thatcher está previsto para a quarta-feira (17) e a polícia está se preparando para possíveis problemas na rota da marcha fúnebre no centro de Londres.

Embora seja amplamente respeitada por ter reavivado a situação econômica da Grã-Bretanha e pela vitória contra a Argentina em uma disputa pelas Ilhas Malvinas, Thatcher é insultada por alguns membros da esquerda por seu confronto agressivo com o movimento sindical do país e sua indiferença percebida pela classe trabalhadora. As informações são da Associated Press.