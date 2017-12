Opositores de Pinochet enfrentam polícia em Santiago Opositores do ex-ditador chileno Augusto Pinochet entraram em confronto neste domingo com a polícia, que reprimiu os manifestantes com carros lançadores de jatos d´água e gás lacrimogêneo quando eles tentaram se aproximar do palácio presidencial de La Moneda, em Santiago. Milhares de opositores de Pinochet marcharam na Alameda de Santiago, no centro da capital, para comemorar a morte do ex-ditador, aos 91 anos, neste domingo. Vários manifestantes, que estavam encapuzados, protagonizaram os incidentes com as forças de segurança. Funcionários do palácio de La Moneda tiveram de fechar temporariamente as portas do prédio. No porto de Valparaíso, onde nasceu o ex-ditador que governou o Chile entre 1973 e 1990, também ocorreram manifestações contra Pinochet.