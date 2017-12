Opositores do Taleban anunciam vitória em combate Um grupo opositor ao regime dos talebans informou ter obtido uma vitória militar no norte do Afeganistão, na província de Balkh. Uma aliança opositora afirmou ter capturado um importante distrito da província de Balkh e disse que pelo menos 80 milicianos morreram nos combates. O general Abdul Rashid Dostum, chefe da guerrilha Jumbish-e-Milli, disse em entrevista por telefone que pelo menos 200 talebans foram capturados e que alguns deles estão feridos. Uma fonte do Taleban confirmou, em Cabul, os combates no norte do país, mas negou que a aliança opositora tivesse obtido avanços na região, situada a 300 quilômetros a noroeste da capital afegã. Não foi possível confirmar as versões de nenhuma das partes, porque os países vizinhos do Afeganistão fecharam suas fronteiras e quase todos os funcionários estrangeiros, incluindo os de organizações humanitárias, já abandonaram o país.