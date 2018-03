Opositores iranianos são levados à Justiça na França Dezessete supostos membros do grupo de oposição iraniano Mujahedin do Povo, presos na semana passada, foram levados hoje ao Palácio da Justiça para audiências. Policias da tropa de choque e outras forças de segurança cercaram o prédio do tribunal, no centro de Paris, para impedir manifestações. Partidários do grupo atearam fogo às próprias vestes durante a semana em protesto pelas prisões.