Opportunity, o jipe 2, manda postal colorido de Marte O jipe Opportunity, da Nasa, mandou seu primeiro ?cartão-postal? de Marte, onde pousou no fim de semana, e os engenheiros preparam-se para limpar os arquivos do claudicante computador de bordo da nave espacial, para restaurar o contato com o jipe gêmeo. As fotos de Marte enviadas pelo robô Opportunity, da Nasa, são um tesouro para os geólogos, disse um dos líderes da missão ao planeta, Jim Bell, especialista em equipamento fotográfico. O Opportunity, que pousou em Marte na madrugada de domingo numa cratera pequena e rasa, começou o processo de tomar imagens de 360º usando uma câmara panorâmica, a "pancam". Algumas delas, tiradas na parte de trás do robô, são um verdadeiro cartão-postal que mostra significativas formações rochosas. "Estamos vendo afloramentos. Para os geólogos, a possibilidade de ver essas rochas incríveis é um tesouro", comentou Bell. "Há muito mais por vir e não poderíamos estar mais felizes, mais emocionados, com o que vimos nessa região inacreditável." Steve Squyres, o principal pesquisador da missão, disse que a equipe já estava tentando resolver qual será o próximo passo. "Há grande número de alvos tentadores, crateras potenciais aonde gostaríamos de ir depois que rastejarmos para fora da que estamos", afirmou. Grande parte da área de pouso do Opportunity aparece em cor mais escura e atapetada de finos grãos vermelhos e solo cinza desprovido de pedras e rochas em comparação com outras áreas do planeta. Squyres disse que, apesar dos problemas com o outro robô, o Spirit, os dois aparelhos estão correspondendo às expectativas. Quanto ao Spirit, que na quarta-feira apresentou problemas de comunicação com as sondas Mars Express e Mars Odissey e a base terrestre, a situação está sob controle, com os especialistas diagnosticando e consertando os problemas. Não se sabe, porém, se o robô voltará a operar em capacidade plena. Os engenheiros ainda não determinaram qual é o problema com o Spirit, mas segundo Jennifer Trosper, responsável pelas operações na superfície do planeta, a hipótese mais provável é de um "bug" no programa que controla os arquivos, o que impede a transmissão dos dados pelo robô.