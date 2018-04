Oprah lidera evento em apoio a Obama A apresentadora Oprah Winfrey levou ontem milhares de fãs de Barack Obama ao ginásio da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Oprah foi acompanhada de Caroline Kennedy - a filha do ex-presidente John Kennedy que declarou seu apoio a Obama em um editorial no The New York Times. As duas apresentaram Michelle Obama, mulher do senador de Illinois, ao público. Obama não estava presente. O evento foi um esforço da campanha do senador de conquistar o voto feminino, o forte de sua rival Hillary Clinton. O cantor Stevie Wonder também falou em favor do candidato. Ele citou Martin Luther King e Mandela pra explicar seu apoio ao Obama, "o único que pode unir o país". Em seguida, cantou e tocou gaita.