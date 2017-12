Oração e missa no aniversário da morte de João Paulo II O primeiro aniversário da morte do papa João Paulo II, dia 2 de abril, será lembrado com uma vigília de oração na Praça de São Pedro, no Vaticano, e uma missa celebrada pelo seu sucessor, Bento XVI. O presidente da Conferência Episcopal italiana, o cardeal Camillo Ruini, anunciou nesta sábado em carta dirigida aos párocos e superiores religiosos os atos com os quais João Paulo II será lembrado. Estes atos, além de recordar a figura do papa falecido servirão para "agradecer a Deus pelo dom que concedeu à Igreja e à humanidade", explicou o cardeal Ruini. Na Praça de São Pedro, às 21h (17h de Brasília) do dia 2 de abril, começará uma vigília de oração, e no seu encerramento o papa virá à varanda de seu quarto par saudar os fiéis. No dia seguinte, às 17h30 (13h30 de Brasília), na Basílica de São Pedro, Bento XVI celebrará uma missa em memória de seu antecessor.