Orçamento de Bush tem gastos militares maiores A Casa Branca divulgou a proposta de Orçamento federal do presidente George Bush para o ano fiscal de 2003, que começa em 1º de outubro deste ano. O Orçamento prevê gastos de US$ 2,13 bilhões e um déficit federal de US$ 80 bilhões. Os gastos militares deverão crescer para US$ 368 bilhões no ano fiscal de 2003, de US$ 336 bilhões em 2002. O Orçamento de Bush prevê que os gastos militares vão continuar a crescer nos próximos anos, alcançando US$ 442 bilhões em 2007. O orçamento para 2003 também prevê a duplicação da verba destinada à segurança territorial, para US$ 38 bilhões. "Orçamento para 2003 é muito mais do que uma tabulação de números. É um plano para combater uma guerra que nós não buscamos, mas que estamos determinados a vencer", escreveu Bush, no prefácio do Orçamento, de 426 páginas. O Orçamento reserva US$ 77 bilhões para o pacote de estímulo à recuperação econômica proposto pelo presidente. As informações são da Dow Jones.