Orçamento dos EUA prevê eliminação de programas sociais A Casa Branca divulgou na terça-feira à noite a lista de mais de uma centena de programas de cunho social que serão eliminados ou reduzidos drasticamente segundo a proposta de orçamento para o ano fiscal de 2005. No total, 65 programas serão suprimidos e a verba de outros 63 será reduzida. Ao mesmo tempo, os fundos militares serão aumentados em 7% e para a segurança, em 10%. Segundo explicou o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, os cortes visam a atingir a meta do presidente George W. Bush de reduzir pela metade, até 2009, o atual déficit fiscal de US$ 521 bilhões. Entre os programas que serão eliminados estão os relacionados à capacitação de pessoas pobres e o de alfabetização nas prisões. Serão eliminados ainda os programas de combate ao alcoolismo nas escolas secundárias e o que concede bolsas de estudo para atletas de modalidades olímpicas. Na mira do governo também estão verbas de recreação para incapacitados, ajuda para os trabalhadores migrantes do setor agrícola e fundos para promover a eqüidade educativa entre as mulheres.