Orçamento: proposta de Bush é reduzir gastos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou nesta quinta-feira que pretende reduzir sensivelmente o gasto do governo federal, antes de apresentar o orçamento para o ano fiscal de 2002 no final deste mês. O objetivo do presidente dos EUA é limitar o crescimento do orçamento a 4%, contra a expansão de 9% verificada no ano passado, de acordo com parlamentares republicanos, que se reuniram ontem com o Bush. George Bush não revelou cifras, mas assegurou que "os gastos podem ser reduzidos". Bush apresentará seu primeiro orçamento no próximo dia 28 de fevereiro próximo, um dia após pronunciar no Congresso seu primeiro discurso sobre política geral.