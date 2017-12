Ordenação de bispo gay divide Igreja Anglicana dos EUA Duas congregações americanas decidiram neste domingo que vão deixar a Igreja Episcopal Anglicana americana devido à ordenação de um bispo gay em 2003. Integrantes das paróquias Falls Church e Truro Church, no Estado da Virgínia, votaram pela separação da Igreja americana, se alinhando ao movimento liderado pelo arcebispo da Nigéria, Peter Akinola. Akinola é um ferrenho crítico da ordenação de religiosos gays. As paróquias são duas das maiores e mais antigas da diocese episcopal da Virgínia. O primeiro presidente americano, George Washington, era freqüentador de Truro. A crise começou em 2003, com a ordenação no Estado de New Hampshire de Gene Robinson, que assumiu ser gay. Após a consagração, tradicionalistas na África e na Ásia, continentes que possuem a maioria dos 77 milhões de anglicanos do mundo, pediram que a Igreja Episcopal americana seja expulsa da comunhão anglicana. A expulsão não ocorreu, mas houve uma divisão. O fato de as duas congregações agora se alinharem ao movimento começado pelo arcebispo da Nigéria mostra que o assunto ainda provoca polêmica na Igreja Episcopal dos Estados Unidos.