Organismos internacionais preparam-se para ajudar Chile

Embora o abalo no Chile tenha sido maior do que o que devastou o Haiti em janeiro, o Chile é de longe uma nação muito mais próspera e, de acordo com as organizações de ajuda, muito mais preparado para responder rápido a este tipo de acidente.

Enquanto esperam por um aceno do governo chileno, grupos como Médicos sem Fronteiras e Save the Children enviaram especialistas em desastres para avaliarem a extensão dos danos ocorridos no Chile. As informações são da Associated Press.