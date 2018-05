Organização católica vai gerir conversão de episcopais

Steenson deixou a o Bispado Episcopal de Rio Grande, em Albuquerque, Novo México, depois que a Igreja Episcopal elegeu um homossexual assumido como bispo de New Hampshire. Em 2009, o Papa convidou os anglicanos a tornarem-se católicos, em um momento em que os anglicanos tradicionais em diversos países estão ficando aborrecidos com a ordenação de mulheres e de homossexuais como bispos. Antigamente, os anglicanos convertidos ao catolicismo eram aceitos apenas caso a caso.

A decisão do Papa criou tensões com o Arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, o líder espiritual do mundo anglicano, que, como seus predecessores, negocia com o Vaticano para aproximar católicos e anglicanos.

O plano do Papa é de que os anglicanos que se tornarem católicos poderão conservar parte de suas tradições na liturgia e também em outras áreas. Os padres anglicanos casados que se converterem poderão continuar casados e ser ordenados na Igreja Católica, uma exceção à regra do celibato do Vaticano. Mas os bispos anglicanos casados que se converterem não poderão manter esta posição e servirão a Igreja Católica como padres. As informações são da Associated Press.