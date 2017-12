Organização denuncia aumento de abuso israelense sobre palestinos A violência e a humilhação por parte de Israel sobre os palestinos aumentaram desde a operação contra a Faixa de Gaza e, em particular, durante a guerra no Líbano, afirmou Nesta segunda-feira a organização israelense de direitos humanos Btselem. A investigação da Btselem mostra um aumento considerável do "abuso e humilhação" de palestinos pelas forças de segurança israelenses desde o começo da operação "Chuvas de Verão" na Faixa de Gaza, em 25 de junho", acrescenta uma nota de imprensa. O aumento dessa violência "foi particularmente evidente desde o começo da guerra no Líbano", em 12 de julho, segundo a organização humanitária. Em seis casos especialmente graves, e documentados pela Btselem, os palestinos foram gravemente feridos e humilhados, afirma. A maioria dos fatos ocorreu perto ou em postos de controle israelense na Cisjordânia ocupada, e estão vinculados também com as cada vez mais rigorosas restrições de movimento aos palestinos, ressalta. A Btselem argumenta que há indícios de que a violência em Gaza e no Líbano contribuiu para a escalada na Cisjordânia, em particular devido à frustração dos soldados diante do alto número de baixas em território libanês, e porque alguns podem pensar que não serão julgados por seu comportamento, devido ao fato de a atenção pública estar em outras frentes.