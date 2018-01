Organizações dos EUA repudiam proposta de Trump para jovens imigrantes

MIAMI - Diversas organizações dos Estados Unidos rechaçaram nesta quinta-feira, 25, a proposta do presidente Donald Trump de legalizar 1,8 milhão de imigrantes que chegaram ao país ainda crianças em troca de US$ 25 bilhões para a construção do muro.

A União Americana de Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês), organização de direitos civis mais importante dos EUA, qualificou a proposta de "xenófoba" e "cheia de ódio", e criticou a sugestão para eliminar os mecanismos legais de imigração, incluindo a loteria de vistos.

"[Isso] Reduziria a imigração legal a níveis não vistos desde as cotas raciais da década de 1920, eliminaria os canais legais de imigração para os países africanos e gastaria US$ 25 bilhões em um muro fronteiriço prejudicial e desperdiçador", disse em um comunicado Lorella Praeli, diretora de políticas e campanhas de imigração da ACLU.

Segundo informaram altos funcionários da Casa Branca, Trump pediu ao Congresso que aprove uma lei que permita aos "dreamers" (sonhadores) ter a cidadania em dez ou 12 anos desde que cumpram alguns requisitos, como ter trabalho, educação e "um bom comportamento moral".

"Nenhum democrata ou republicano que afirme querer verdadeiramente proteger os 'dreamers' deve respaldar ou, inclusive, considerar essa proposta", disse a presidente do Centro para o Progresso Americano, Neera Tanden.

O número de 1,8 milhão de imigrantes é superior aos 690 mil jovens beneficiados pelo programa Daca, que Trump quer extinguir. Contudo, isso seria a custo de disposições "extremamente danosas", que reduziria a imigração legal até "uma época em que os Estados Unidos discriminassem abertamente por motivos de raça e origem nacional", afirmou Tanden.

O presidente da FWD.us, Todd Schulte, disse que, segundo o que se tem falado da proposta até agora, e que revela ser "o maior corte de imigração legal em quase um século", a medida "devastaria a economia americana". "Afetaria especificamente os trabalhadores de classe média e renda média em todo o país", declarou.

A Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes rechaçou a "indecente e grotesca proposta", a qual "descaradamente usa jovens imigrantes como moeda de troca para obter US$ 25 bilhões para o muro fronteiriço". "Esse plano não pretende oferecer uma solução, mas, sim, inflamar e dividir nossa nação", manifestou-se Angélica Salas, diretora da organização.

"É um teatro político para os nacionalistas brancos que desde já esta morto", afirmou Jess Morales Rocketto, diretora política da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, que desenvolve a campanha We Belong Together (Pertencemos Um ao Outro, em tradução livre).

"Essa não é uma solução. É mais uma prova de que essa administração não se preocupa com os 'dreamers' nem com nenhum imigrante e não sabe como governar", acrescentou Jess.

A Casa Branca descreveu o plano de Trump como um "compromisso" para alcançar um acordo no Congresso, onde republicanos são maioria, mas os democratas contam com votos suficientes para bloquear a proposta e, como ocorreu na semana passada, forçar uma paralisação administrativa.

Os funcionários acreditam que o plano enviado ao Senado seja aprovado até o dia 6, dois dias antes do prazo para a aprovação de mais uma lei orçamentária. No entanto, muitos democratas e alguns republicanos disseram que não aprovariam um orçamento de longo prazo sem um acordo a respeito dos "dreamers". /EFE