Organizações muçulmanas alemãs homenageiam vítimas do 11-9 Um total de 14 organizações muçulmanas da Alemanha homenageou, nesta segunda-feira, em Colônia, as vítimas dos atentados terroristas nos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, coincidindo com o quinto aniversário dos ataques. Em declaração conjunta de organizações muçulmanas e de imigrantes na Alemanha, os signatários lembram que "o 11 de Setembro de 2001 foi marcado com ferro quente na consciência da humanidade como símbolo da violência, do terrorismo e do extremismo religioso". Os grupos lembram que entre as vítimas do 11 de Setembro também havia muçulmanos e asseguram que "o terrorismo não encontra no Islã nenhuma justificativa". As 14 organizações muçulmanas fizeram nesta segunda-feira em Colônia um pedido a "todos os muçulmanos para que rezem pela paz e a justiça de todos os povos do mundo". "O Islã é a religião de fazer a paz. A saudação ´salam´ é um símbolo da mensagem de paz de nossa crença", afirmam os signatários, entre eles o Conselho do Islã, o Conselho Central dos Muçulmanos na Alemanha e a União Turco-islâmica para o Ensino da Religião. Em 8 de setembro, quarenta mesquitas de Berlim prestaram homenagem às vítias do 11 de setembro. Milhares de muçulmanos berlinenses participaram da "Oração para a Paz e a Responsabilidade Conjunta".