Organizações preveem mais mortes por cólera no Haiti Organizações de auxílio e autoridades de saúde internacionais disseram hoje que o cólera segue como uma grande ameaça no Haiti, onde um milhão de pessoas continuam vivendo em acampamentos desde o terremoto do início do ano passado. O subsecretário-geral da Cruz Vermelha Internacional, Matthias Schmale, disse que há um temor de que a epidemia siga avançando.