Organizada, oposição colocaria regime em xeque

Analistas estimam que há apenas uma chance de os protestos no Irã transformarem-se em um sério e confiável movimento similar a um partido de oposição em outro país, fundamentalmente mudando um sistema atualmente controlado por uma todo-poderosa e intocável teocracia. Há também a chance, mais provável, de que, para evitar tal resultado, os clérigos abandonem, ou no mínimo reduzam o poder, do presidente que eles apoiaram até agora, Mahmoud Ahmadinejad. Para que isso ocorra, os protestos certamente precisam ser sustentados, espalhar-se a outras cidade e, mais importante, atrair apoio suficiente entre os clérigos para criar divisões no alto escalão. "Ninguém sabe ao certo o que ocorrerá", disse Suzanne Maloney, especialista em Irã do Saban Center for Middle East Policy, em Washington. "Eles têm forçado o regime a recuar." Apesar disso, a possibilidade de o sistema no Irã sofrer uma grande mudança permanece incerta. Muitos iranianos sentem grande afinidade com a revolução, seus herdeiros e o sistema que eles criaram, e são relutantes em fazer algo que possa levar a um novo derramamento de sangue. Mas os atuais protestos são diferentes dos anteriores. Eles atraíram iranianos da classe média, o mesmo grupo que transformou o movimento religioso de 1979 em uma poderosa força revolucionária.