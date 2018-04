Organizadores investigam piscinas após mal-estar de nadadores em Jogos na Índia

Em meio a críticas, Nova Déli está sediando evento esportivo

Organizadores dos Jogos da Comunidade Britânica, que estão acontecendo em Nova Déli, na Índia, disseram nesta quinta-feira que vão investigar se a qualidade da água das piscinas é aceitável depois de vários nadadores terem passado mal.

O líder da equipe de natação da Inglaterra, John Atkinson, afirmou que 20% de sua equipe está sofrendo de problemas estomacais.

A equipe da Austrália também está com vários integrantes doentes e culpa a qualidade da água da piscina de treinos.

O presidente da Federação dos Jogos da Comunidade Britânica, Mike Fennell, afirmou que vai lidar com a questão das piscinas com "urgência".

"Nós garantimos que a qualidade da água e da comida é testada. Não temos relatos específicos sobre as doenças e suas razões", disse.

Favoritos

Entre os atletas que foram atingidos pela doença está Fran Halsall, considerada uma das favoritas da equipe de natação da Inglaterra na prova de cem metros estilo livre.

A nadadora teve que interromper uma entrevista com a BBC pois estava passando mal depois de uma prova.

"Acho que não estou muito bem, para ser sincera. Tive um problema na barriga (...).Preciso ir antes de vomitar na frente de vocês", disse.

"Está relacionado a higiene. Eles (os atletas) tem sido muito rigorosos com a higiene pessoal, mas todo mundo está ficando muito doente com isto", afirmou o médico da equipe inglesa, Ian Gordon.

Para o ex-nadador australiano e cinco vezes campeão olímpico Ian Thorpe, o problema pode não ser na água.

"Eu ficaria surpreso se (o problema fosse) na piscina, pois o cloro tem uma grande capacidade de matar quase tudo", disse. "Não acho que seja a piscina, mas, talvez, em volta da piscina."

Problemas

A organização da competição foi marcada por atrasos e escândalos de corrupção.

Em setembro, a poucos dias do início da competição, a BBC revelou fotos que mostravam a precariedade da vila dos atletas. No dia anterior, desabara parte do forro do principal estádio da competição.

Os problemas levaram alguns atletas a desistir de participar dos Jogos.

Nova Déli também vive um surto de dengue, e o assassinato de dois turistas nos arredores de uma mesquita da cidade, também em setembro, gerou temores quanto à segurança.

Autoridades australianas chegaram a questionar a capacidade da capital indiana de sediar o evento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.