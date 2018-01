Orkut revela que brasileira vendeu foto com príncipe William Recados deixados na página do Orkut de uma amiga da brasileira Ana Laíse Ferreira mostram que a pernambucana de 18 anos vendeu para o The Sun a foto publicada na capa do jornal inglês nesta terça-feira, na qual o príncipe Willian é flagrado "apalpando" os seios da estudante. Ana Laíse encontrou William na casa noturna Elements, em Bournemouth e, acompanhada de uma amiga, que é identificada nos scraps no Orkut como Cecília, pediu para tirar uma foto com o príncipe. A data na imagem é da noite do dia 22 de março de 2007. A outra amiga identificada apenas JaaDinHaa.OhaNa, em um recado postado na manhã de 26 de março, Ana Laíse diz que vendeu a foto para o Sun que, segundo ela, "é o mais famoso daqui" (Reino Unido), e que teria recebido "mó grana" pela venda. No texto original da mensagem, ela escreveu: Orkut/reprodução Recado de Ana revela venda da foto O Sun, um dos mais polêmicos tablóides britânicos, diz em seu site que uma reportagem de capa do jornal pode valer "milhares de libras". Atualmente, uma libra esterlina vale R$ 4,05. Ao jornal, com fama de sensacionalista, a estudante de relações internacionais diz: "Eu estava um pouco bêbada, mas senti alguma coisa roçando nos meus seios. Eu pensei que não poderia ser o futuro rei, mas agora que vi a foto não me surpreende que ele tivesse um sorriso nos lábios". ?Ele tem grandes mãos másculas e certamente sabe o que fazer com elas", acrescenta ela. William, de 24 anos, é filho do príncipe Charles e da princesa Diana, que morreu em 1997. Ele é o segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e namora a britânica Kate Middleton. Injúrias e provocações Após a reprodução da foto por sites brasileiros, Ana Laíse começou a receber milhares de mensagens do Orkut. A maioria dos homens pede para que a estudante os deixe fazer o que o príncipe Willian fez, a convida para sair ou faz propostas. As mulheres, no entanto, a condenam pela divulgação da foto, utilizando palavrões e chamando-a de "piranha" por estar "estragando a popularidade do Brasil". "Pode ganhar a grana dela sem ter q levar o nome do Brasil q já é tão mal visto" (sic), diz em comentário a paulista Cláudia. As amigas inglesas tentam defendê-la nos comentários, provocando os homens e dizendo que ela está na Inglaterra para estudar e "ganhar a grana". "D" é uma das mais assíduas da página da amiga e, em recado, condena o moralismo das pessoas que a condenam pela foto. Privacidade As conversas com amigos mostram que a estudante não se preocupou, antes da divulgação da foto, com a repercussão que ela teria. Contudo, depois que a foto foi exposta no mundo inteiro, Ana Laíse começou a apagar recados deixados para a irmã e para amigos nos quais tratava do encontro com Willian e da foto. A jovem também pediu a amigos próximos que não respondam e-mails de outras pessoas sobre ela. Em 24 de março, a jovem revelou a história pela primeira vez à sua irmã, Diana Herculano. No Orkut, Ana pede que Diana não mande para ninguém a foto, pois "tenho que legalizá-la, confirmando que fui eu e a Cecília que tirou" (sic). "Pois e minah fia hehehehehe FTO COM O PRINCIPE WILLIANS kkkk se tu veh a foto ele boto a mao no mu peito" (sic), diz a estudante.