Ortega assina 12 ´pontos de compromisso´ com jornalistas O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, assinou na quinta-feira, 1, com dirigentes do Colégio Nacional de Jornalistas 12 "pontos de compromisso" sobre a valorização da profissão "em todos os seus aspectos". Ortega disse que nos próximos dias funcionários de seu governo se reunirão com diretores da entidade para implementar os acordos. O acordo prevê a "distribuição justa da publicidade estatal para os pequenos e médios empresários de rádio e imprensa escrita, programas de televisão e meios eletrônicos em nível nacional". O governo apoiará iniciativas para levar benefícios e estabilidade profissional aos jornalistas. O Instituto Nicaragüense de Telecomunicações e Correios (Telcor) suspendeu, como parte do compromisso, a cobrança de 40 mil córdobas (US$ 2.205), garantia de renovação de licenças que era exigida de pequenos empresários de rádio. Ortega também anunciou um fundo de previdência para os jornalistas que estão na terceira idade e não podem mais trabalhar. A Associação de Jornalistas da Nicarágua (APN), outra organização de imprensa, comemorou separadamente o Dia Nacional do Jornalista, adotado por lei desde 1964.