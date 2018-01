Ortega diz que saúde de Fidel Castro ´depende de Deus´ O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse nesta segunda-feira "que a saúde de Fidel Castro depende de Deus e dos médicos" e que sua operação foi "realmente séria". "Ele teve que ser operado de emergência e anunciou que sua convalescença seria prolongada. Sabemos que está com 80 anos, foi uma operação realmente séria", comentou. Em sua primeira entrevista coletiva desde que tomou posse, dia 10 de janeiro, o líder sandinista comparou ainda a saúde do ditador cubano "como a de todos nós", e que "todos querem que Fidel apareça". Ortega, 61 anos, evitou dar maiores detalhes sobre a saúde de Castro. "Não estou aqui para dar um boletim médico e em Cuba decidiram não especular com a sua saúde". O importante, analisou, é que Cuba continua seu caminho de forma normal. "Apesar de tudo o que se especula sobre transição, isto, aquilo, o país vive um clima de tranqüilidade, com muito carinho por Fidel. Todos querem que ele apareça", concluiu.