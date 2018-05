Ortega inicia 3º mandato como presidente da Nicarágua

Ortega liderou a guerrilha sandinista na Nicarágua durante a ditadura de Anastasio Somoza, na década de 1970. Após a queda da ditadura em 1979, ele participou da junta de governo e foi presidente entre 1985 e 1990, mas perdeu as eleições para Violeta Chamorro. Em 2006, Ortega conseguiu vencer as eleições e em 2011 foi reeleito, em meio a várias acusações de fraudes no sufrágio. Ortega prometeu seguir um caminho moderado de esquerda, mesmo que seu movimento sandinista domine o judiciário nicaraguense.

As informações são da Associated Press.