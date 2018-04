Ortega: Insulza se aliou a 'forças retrógradas' dos EUA

Na chacina em Tucson, seis pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas por um atirador que atacou a congressista Gabrielle Giffords, do Partido Democrata pelo Estado do Arizona, no sábado. Em discurso de quase duas horas transmitido em rede nacional de rádio e televisão na Nicarágua, no qual ele comemorou seus quatro anos na presidência, Ortega não explicou como Insulza se juntou aos que "insuflam" esse tipo de crime.

No entanto, acusou o secretário-geral da OEA de "conspirar" contra alguns países da América Latina, como a Venezuela, e condenou que Insulza questione "o direito do povo venezuelano e de seu Parlamento legítimo em darem um mandato ao presidente Hugo Chávez para enfrentar uma emergência". "É uma falta de respeito", disse.

No final do ano passado, a Assembleia Nacional da Venezuela, então totalmente controlada por deputados chavistas, deu ao presidente venezuelano o direito de governar por decreto por mais de 12 meses, alegando que Chávez precisava responder rápido às enchentes que atingiam o país. A nova Assembleia, na qual Chávez não tem maioria absoluta, assumiu no começo deste ano.

Eleições presidenciais

Ortega rechaçou a possibilidade de que a OEA seja observadora das eleições presidenciais nicaraguenses no final deste ano porque "os melhores observadores dessas eleições serão as forças políticas que delas participarão". A oposição nicaraguense insiste que a OEA seja observadora e afirma que a Justiça eleitoral é controlada pelo partido de Ortega, a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), que já foi acusada de fraudes nas eleições municipais de 2008.

"Ortega, com o discurso, evidenciou seu medo de um processo eleitoral limpo, justo e transparente para todos", disse o ex-presidente Arnoldo Alemán, que deverá se candidatar à presidência nas eleições de 6 de novembro.

A Constituição da Nicarágua proíbe a reeleição do presidente, mas a Suprema Corte de Justiça do país, também controlada pela FSLN, declarou que a cláusula que proíbe a reeleição do mandatário é inaplicável, sob o argumento de que os direitos humanos do presidente nicaraguense seriam violados se ele não pudesse concorrer. As informações são da Associated Press.