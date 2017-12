Ortega pede aos EUA mais ajuda para a Nicarágua O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, pediu a Washington nesta terça-feira, 27, maior ajuda financeira ao país para ajudá-lo a impedir o fluxo de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Ortega, um ex-guerrilheiro marxista e outrora um inimigo de Washington durante a Guerra Fria, fez o pedido durante a visita do secretário-assistente de Economia, Energia e Negócios dos Estados Unidos, Daniel Sullivan, argumentando que os países em melhores condições do que a Nicarágua receberam mais ajuda financeira Os Estados Unidos aprovaram um financiamento de 175 milhões de dólares em 2005 por um período de cinco anos para a Nicarágua, o segundo país mais pobre do continente americano, sob o programa Millenium Challenge Account, que tem por objetivo recompensar países em desenvolvimento pró negócios, democráticos e progressivos. "Eu insisto que esta (maior ajuda financeira) é a única maneira de os Estados Unidos pararem a imigração da América Central, e não pela construção de muros", afirmou Ortega em discurso, referindo-se ao plano do presidente dos EUA, George W. Bush, de construir uma barreira ao longo da fronteira entre o país e o México.