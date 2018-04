Ortega propõe em cúpula o fim da OEA O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, propôs ontem acabar com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e formar "uma organização de estados ibero-americanos". "Este é o momento de abandonar a OEA e construir uma outra organização sem os EUA", disse Ortega. A idéia surgiu durante a Cúpula Ibero-americana, que reuniu a maioria dos chefes de Estado de 22 países latino-americanos, Portugal e Espanha, e terminou ontem em Santiago, no Chile. O mais entusiasmado com a proposta era o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ele disse que a sugestão de Ortega "merece ser estudada".