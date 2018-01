Ortega recebe doação de evangélicos dos EUA Uma delegação da organização não-governamental americana Ministérios da Glória doou ao governo da Nicarágua na quinta-feira, 15, material escolar avaliado em US$ 1,4 milhão, informaram fontes oficiais. A doação de equipamentos esportivos, uniformes e outros artigos foi entregue ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Os itens serão utilizados num programa coordenado pela Polícia Nacional para jovens que integravam quadrilhas e que tentam se reintegrar à Sociedade. Ortega destacou o trabalho religioso e social da Ministérios da Glória na Nicarágua, especialmente no departamento de Chinandega, no oeste do país, onde "o povo sofreu muito e precisa de uma grande força espiritual para poder ir em frente". Ele pedirá a pastores de igrejas evangélicas que façam parte do Conselho de Reconciliação Nacional e Paz, presidido pelo cardeal Miguel Obando y Bravo, que promove o cumprimento de acordos em benefício de milhares de desmobilizados de guerra, que se sentem Abandonados. O chefe de Estado voltou a solicitar ajuda de US$ 300 milhões ao governo dos Estados Unidos para cumprir o acordo pelo qual os ex-contras anti-sandinistas se desmobilizaram, após a guerra civil dos anos 80.