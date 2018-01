Os 10 massacres mais famosos nos EUA

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após um atirador abrir fogo em uma Faculdade Comunitária em Roseburg, no Estado americano do Oregon, nesta quinta-feira, 1, segundo a polícia local. O número de vítimas, no entanto, pode aumentar. Segundo o Departamento de Polícia de Douglas, o tiroteio ocorreu na Universidade comunitária de Umpqua, a 288 km de Portland.

Confira abaixo os ataques a tiros mais famosos dos últimos anos.