Os 5 mitos sobre o Islã nos EUA

Fundei o grupo ecumênico Iniciativa Córdoba para lutar contra os mal-entendidos que ampliam a distância separando o Islã e o Ocidente - uma relação na qual cada um enxerga o outro como uma ameaça. Milhões de muçulmanos americanos, para os quais não existe contradição entre ser americano e ser muçulmano, estão trabalhando duro para superar esta distância. Portanto, não surpreende que eles tenham se tornado alvo de ataques por parte daqueles que preferem queimar pontes em vez de erguê-las, e também sujeitos de recentes audiências no Congresso explorando sua "radicalização".

Quais são os mitos que se escondem por trás da enraizada crença segundo a qual os muçulmanos simplesmente não têm lugar nos EUA, representando uma ameaça à segurança dos americanos?

1. Os muçulmanos americanos são estrangeiros.

O Islã estava na América antes mesmo da criação dos EUA. Mas os muçulmanos não imigraram pacificamente - foram trazidos pelos mercadores de escravos. Os historiadores estimam que até 30% dos negros escravizados eram muçulmanos. No início da colonização da América, nomes muçulmanos eram encontrados nas listas de escravos fugitivos e também entre as listas de soldados durante a Guerra Revolucionária. Os muçulmanos lutaram para preservar a independência americana na guerra de 1812 e defenderam a União na Guerra Civil. E, mais de um século depois, milhares de americanos negros se converteram ao Islã. Há atualmente dois muçulmanos no Congresso, além de milhares de soldados muçulmanos servindo no Exército. É verdade que alguns nasceram em outros países, mas se uma pessoa veste o uniforme das Forças Armadas dos EUA e se mostra disposta a morrer pelo país, será que ela pode mesmo ser considerada estrangeira?

2. Os muçulmanos americanos apresentam uma coesão monolítica do ponto de vista étnico, cultural e político.

Na verdade, a comunidade muçulmana americana é a mais diversificada entre todas as comunidades muçulmanas do mundo. Os muçulmanos americanos creem em coisas diferentes e honram sua fé de modos diferentes. Em se tratando da política, um estudo realizado em 2007 pelo Instituto Pew detectou que 63% dos muçulmanos americanos "tendem a apoiar candidatos democratas", 11% "tendem a apoiar candidatos republicanos" e 26% "tendem a apoiar candidatos independentes". Do ponto de vista étnico, apesar da imagem errada feita pelo público, a maioria dos muçulmanos nos EUA (e em todo o mundo, por sinal) não é composta por árabes - cerca de 88% deles assinalam uma etnia diferente no formulário do censo americano. Os muçulmanos americanos são também diversificados na sua filiação sectária. E, tanto entre sunitas quanto xiitas, sua presença nas cerimônias religiosas varia. Com uma renda doméstica acima da média, eles são também uma parte indispensável da economia americana - 66% dos lares muçulmanos americanos ganham mais de US$ 50 mil por ano - mais do que a média dos lares americanos.

3. Os muçulmanos americanos oprimem as mulheres.

Segundo um estudo realizado em 2009 pelo Gallup, as muçulmanas americanas têm escolaridade superior não apenas às muçulmanas europeias, como também às americanas. As muçulmanas americanas recebem salários mais próximos de seus equivalentes masculinos do que o observado entre as americanas de outras fés. Estão no comando de muitas importantes organizações religiosas e cívicas, como o Centro Árabe-Americano de Apoio à Família, a revista Azizah, o Grupo das Redes Islâmicas e a Sociedade Americana para o Desenvolvimento Muçulmano. É claro que os desafios para a justiça entre os gêneros perduram em todo o mundo. No Índice de Desigualdade entre os Gêneros, elaborado em 2009 pelo Fórum Econômico Mundial, 18 dos 25 países nas piores posições são de maioria muçulmana. Mas, como mostrado pela Iniciativa Islâmica Feminina para a Espiritualidade e a Igualdade, as muçulmanas lideram a luta por mudanças por meio de sua escolaridade, seu engajamento civil e seu ativismo em todo o mundo.

4. Os muçulmanos americanos muitas vezes se tornam terroristas "criados em casa".

Segundo o Centro Triangle para o estudo do Terrorismo e da Segurança nacional, o número de não muçulmanos envolvidos em tramas terroristas em solo americano em 2010 foi maior do que o de muçulmanos. Isto tem sido ignorado num país à beira da islamofobia. Em 2010, também segundo o Centro Triangle, a principal fonte de informações iniciais sobre o planejamento de ataques terroristas nos EUA foi a comunidade muçulmana americana. Como líder muçulmano americano que trabalhou com agentes do FBI no combate ao extremismo após o 11 de setembro de 2001, temo que a identificação do Islã com o terrorismo ameace erodir as liberdades civis dos muçulmanos americanos, abastecendo a perigosa percepção de que os EUA estão envolvidos numa guerra contra o Islã. Políticos e governantes precisam admitir que, na maioria dos casos, os terroristas que o mundo deve temer são motivados por preocupações políticas e socioeconômicas, não religiosas.

5. Os muçulmanos americanos desejam trazer a lei da sharia aos EUA.

No Islã, a sharia é o ideal divino de justiça e compaixão, semelhante ao conceito da lei natural na tradição ocidental. Apesar de haver radicais nos extremos do Islã, como ocorre com toda religião, a maioria dos juristas muçulmanos concorda em relação aos principais objetivos da sharia: a proteção e a promoção da vida, da religião, do intelecto, da propriedade, da família e da dignidade. Nada sugere que, para isso, os EUA devam ser transformados num califado. Durante séculos, a maioria dos estudiosos islâmicos de todo o mundo concordou que os muçulmanos devem seguir as leis do país em que vivem. Este princípio foi estabelecido pelo Profeta Maomé quando ele enviou alguns seguidores para que ficassem sob a proteção do rei cristão da Abissínia, onde coexistiam pacificamente. Além de não haver motivo histórico, político ou religioso para que os muçulmanos americanos se oponham à Constituição dos EUA, a própria Carta condiz com os objetivos e ideais da sharia. E o edifício da Suprema Corte traz uma imagem do Profeta, cuja visão da justiça é citada como importante precedente para a Constituição americana. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

É FUNDADOR DA INICIATIVA CÓRDOBA