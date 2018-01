Os 50 anos da Ofensiva do Tet, ataque que mudou a Guerra do Vietnã

Há 50 anos, os vietcongues realizaram um ataque surpreendente contra as forças americanas e seus aliados do Vietnã do Sul. A Ofensiva do Tet começou nas primeiras horas do dia 31 de janeiro de 1968, durante as comemorações do ano-novo vietnamita (o Tet).

+ Foto que mudou opinião sobre a Guerra do Vietnã faz 50 anos

A onda de ataques não teve impacto militar tão grande, mas foi fatal para o governo americano. Até então, a Casa Branca dizia que os norte-vietnamitas estavam sendo derrotados e eram incapazes de lançar qualquer operação militar significativa. Foi o momento de inflexão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir da Ofensiva do Tet, o apoio à Guerra do Vietnã começou a cair e Washington passou a considerar a hipótese de negociar uma retirada do país. No ano seguinte, o presidente democrata Lyndon Johnson perdeu a reeleição para o republicano Richard Nixon, que prometeu estabelecer uma “paz com honra” no Vietnã. Quando os EUA se preparavam para deixar o país, em 1975, os vietcongues lançaram a ofensiva final, a Tomada de Saigon, que marcou a derrota definitiva dos americanos. / AFP