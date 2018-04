Os antagônicos clãs iranianos O britânico Gordon Brown disse: "Os olhos do mundo inteiro estão voltados para o Irã." No mesmo momento, em Teerã, o líder supremo, Ali Khamenei, pronunciava palavras duras, recusando-se a ouvir o clamor dos iranianos nos últimos seis dias, enquanto denunciavam com o risco da própria vida as fraudes que permitiram a vergonhosa reeleição do "integrista" Mahmoud Ahmadinejad. Como distinguir os contornos desse obscuro teatro em que o Irã se transformou? O país totalmente amordaçado, enquadrado pela polícia, aprisionado, espancado, proibido de se manifestar, sem jornalistas dignos desse nome, tornou-se um objeto não identificado que se aproxima da beira do abismo. Justifica-se pois buscar algumas indicações para que possamos nos orientar entre as informações que se sucederão nos próximos dias. Uma das dificuldades está no fato de o drama se desenrolar entre personagens que mal se distinguem uns dos outros. Na maior parte altos dignitários do "Islã xiita", todos munidos de abundantes barbas, a cabeça envolta em turbantes, eles exercem funções com um título tão misterioso que é impossível decifrar seu significado. Hashemi Rafsanjani é presidente do Conselho do discernimento. Que é isso? Impossível saber entre todas estas funções barrocas, quase carnavalescas, cujo conteúdo é tão opaco quanto os títulos dos notáveis do Império Bizantino, do século VIII. Numa rápida visão, temos o "establishment" atual. O mais conhecido é Ahmadinejad. Esse filho de um ferreiro ultrarreligioso, que virou prefeito de Teerã e posteriormente presidente, tem duas ideias: destruir Israel e ter a bomba nuclear. Ali Khamenei. É o líder supremo, desde a morte do primeiro, o aiatolá Khomeini, que dirigiu a revolução em 1979. O líder supremo é portanto o homem mais poderoso. Khamenei é um conservador, muito próximo dos integristas. Entre os aiatolás ou dignitários tidos como liberais e modernistas, há Mir Hossein Mousavi, o homem que desafiou Ahmadinejad e provavelmente venceu as eleições, mas foi privado de sua vitória por meio das fraudes do clã dos conservadores. Íntegro, hábil, foi primeiro-ministro durante a guerra sangrenta na qual o Irã se envolveu com o Iraque entre 1980 e 1988. Mohammed Khatami. Ex-presidente (1997-2000), faz parte do grupo dos liberais. Ainda muito popular por suas reformas, depois da eleição fraudada declarou apoiar Mousavi. Hashemi Rafsanjani. Esse religioso foi presidente (1989- 1997). Pragmático, adotou uma política de liberalização econômica e distensão com o Ocidente. Faz parte da Assembleia de Especialistas encarregada de escolher, de controlar ou mesmo de demitir o líder supremo. Essas são algumas das figuras que gravitam em torno do poder. Mas, se é que se pode falar em conservadores e reformistas, não se deve acreditar que estes últimos sejam modernos, laicos. Todos provêm de uma mesma fonte: Khomeini, e todos compartilham o ideal de sociedade islâmica. A verdadeira diferença entre os clãs: os intransigentes, como Khamenei ou Ahmadinejad, sonham com um regime no qual a legitimidade divina do poder é suficiente. Para o outro clã, de Mousavi e Khatami, trata-se só de perpetuar a República Islâmica. *Gilles Lapouge é correspondente em Paris