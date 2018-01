Os desafios do novo presidente e o futuro do peronismo O triunfo de Mauricio Macri provocou um terremoto político na Argentina. Pesquisas e mídia falharam na previsão do fenômeno, cujas razões devem ser buscadas na sociedade. O impacto foi enorme quando, nas eleições de 25 de outubro, o peronismo perdeu a Província de Buenos Aires e prefeituras da Grande Buenos Aires – governadas por ele desde 1983. Mas, com a derrota de Daniel Scioli, começam a surgir várias perguntas sem resposta. Quem é Mauricio Macri? Poderá governar uma Argentina dividida? Quais serão as alianças para ampliar sua base de sustentação? O que fará o peronismo, se revitalizará ou entrará em decadência como ocorreu com o radicalismo?