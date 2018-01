Os desertores

Com exceção de um dos desertores entrevistados, todos os outros disseram que suas decisões de ir para a Síria poderiam ser atribuídas a vídeos vistos na internet ou a encontros em redes sociais que acenderam um impulso jihadista. O único que não se encaixou nesses parâmetros disse que tinha sido incitado por um amigo a ir para a Síria e foi imediatamente preso ao se recusar a lutar.

Abu Hourraira, que passou vários meses em combates no Iraque, afirmou que fez buscas na internet sobre o EI quando o grupo começou a ganhar as manchetes por sua atuação na guerra síria. Ele decidiu abandonar seu trabalho em uma lavanderia em Casablanca, no Marrocos, apenas depois de ver vídeo do grupo carregado de momento emotivos.

"Alguns eram como os filmes de Van Damme", disse Hourraira, se referindo ao ator Jean-Claude Van Damme. "Você vê esses homens lutando e você quer se tornar um desses bravos heróis."

Como muitos outros países na região, o Marrocos tem lutado para compensar essa atração de jovens pelo grupo jihadistas. Funcionários de agências de segurança do país dizem que mais de 1,5 mil homens já se dirigiram ao Iraque a à Síria para se juntar ao Estado Islâmico, além de ao menos 500 mulheres e crianças - em geral para acompanharem seus maridos, filhos ou pais.

"A luta agora é contra a propaganda porque ela tem um papel fundamental nesses números (de jovens recrutados)", disse um funcionário experiente do setor de segurança marroquino que não pôde ser identificado. Para comparação, o recrutamento da Al-Qaeda era feito quase que exclusivamente com base no contato direto em mesquitas e outros ambientes, disse o especialistas, "mas agora, 90% (dos combatentes) são recrutados online".

Desertores oferecem visões conflitantes sobre se o Estado islâmico vai prosperar. Alguns dizem que um grupo de jovens no Iraque e Síria já estão amadurecendo imersos na propaganda e ideologia do grupo e uma geração de crianças estava sendo criada para idealizar seus militantes mascarados.

Mas todos atribuíram suas decisões de deixar o Iraque e a Síria a uma combinação de fatores, incluindo não apenas o temor por sua segurança, mas também um desencanto que os tomou quando a realidade do califado não conseguiu igualar a versão que tinham encontrado online.

Alguns disseram que ficaram assombrados com cenas de crueldade que eles viram presencialmente, mas que as equipes de propaganda do Estado islâmico deixavam de fora dos vídeos. Abu Abdullah, que usou um capuz para ocultar sua identidade durante a entrevista, disse que testemunhou um assassinato em massa perto de Alepo em que combatentes Estado Islâmico dispararam contra uma multidão de alauitas, incluindo mulheres e crianças.

Na ocasião, quando um menino de 10 anos de idade sobreviveu ao massacre, o militante de maior patente no grupo "sacou uma pistola e atirou nele", disse Abdullah. O assassinato foi registrado pelas sempre presentes equipes de câmera, disse o ex-combatente, mas a filmagem "nunca foi ao ar".

Abu Hajer, um ex-cinegrafista do EI, afirmou que sua convicção no grupo começou a diminuir quando ele se envolveu na administração dos tribunais religiosos do Estado islâmico. Depois de compartilhar pontos de vista que ele estarem em desacordo com seus superiores, as vantagens de sua posição dentro do grupo de mídia do EI foram retiradas.

"Eles tiraram minhas armas e minha renda mensal", além de sua moradia e seu carro, disse Hajer. Um parente disse que Hajer tirou sua família da Síria depois de ter recebido um "aviso" em que um militante EI passou um dedo em sua garganta.

Um colega simpático a Hajer lhe deu a papelada necessária para passar pelos checkpoints do EI no caminho da saída da Síria, disse o cinegrafista. Outro amigo lhe deu dinheiro para colocar a família em um voo para a Turquia. As autoridades marroquinas estavam esperando por ele no aeroporto de Casablanca.

Ele agora divide uma cela lotada com outros militantes em uma prisão marroquina de muros altos, onde deverá cumprir mais dois anos da pena de três anos à qual foi sentenciado. Perguntado se tem algum preocupação de que seu trabalho possa induzir os outros a se juntar ao EI, Hajer deu uma resposta ambígua. "Até certo ponto, me sinto responsável", disse ele. "Mas eu não sou o principal motivo." Os vídeos feitos por Hajer continuam disponíveis na internet.