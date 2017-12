"Os Estados Unidos caçarão os responsáveis" Em um emocionado discurso, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que a liberdade será defendida e prometeu caçar os responsáveis pelos ataques terroristas que atingiram os prédios do World Trade Center, o Pentágono e o Departamento de Estado. "Que não hajam dúvidas de que demonstraremos ao mundo que estamos aptos para superar os problemas", disse Bush. Leia a íntegra do discurso do presidente norte-americano "A liberdade foi atacada esta manhã por um vilão sem rosto. Porém, a liberdade será defendida. Desejo assegurar ao povo norte-americano que todas as fontes do governo federal estão empenhadas para assistir as autoridades locais na tarefa de salvar vidas humanas e ajudar as vítimas destes ataques. Que não haja dúvidas. Os Estados Unidos caçarão os responsáveis por esses ataques covardes e os castigarão. Estou em contato com o vice-presidente, o ministro de defesa, a equipe de segurança nacional e o conselho de ministros. Temos tomado todas as medidas de prevenção oportunas para proteger a população. Nossas forças armadas, no país e no exterior, já estão em estado de alerta e temos tomado todas as medidas necessárias para manter o funcionamento do governo. Estamos também em contato com o líder do congresso e com as autoridades mundiais para assegurar que estamos fazendo o máximo necessário para proteger o país e seus cidadãos. Peço ao povo estadunidense que se una a mim para agradecer a todos aqueles que estão trabalhando no socorro de nossos compatriotas. Rezemos pelas vítimas e suas famílias. A decisão dessa grande nação foi posta a prova. Que não hajam dúvidas de que demonstraremos ao mundo que estamos aptos para superar os problemas. Que Deus vos proteja." (George W. Bush)