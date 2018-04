OS FUTUROS Xi Jinping, 59 anos Aliado do ex-presidente Jiang Zemin, é um dos "principezinhos", o grupo da elite do Partido Comunista que descende dos heróis da revolução de 1949 ou de altos dirigentes do partido. Seu pai, Xi Zhongxun, caiu em desgraça em 1962 e só foi reabilitado em 1978. Dos 15 anos 22 anos, Xi Jinping viveu na zona rural e trabalhou como camponês, destino de milhões de jovens durante a Revolução Cultural (1966-1976). Foi escolhido como futuro líder do partido - e da China - no congresso de 2007.