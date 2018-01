Os inspetores da ONU viajam para o Iraque Os dois principais inspetores de armas das Nações Unidas aterrissaram hoje em Larnaca, Chipre, para reunir seu time de especialistas e partir para a histórica viagem de volta ao Iraque. O inspetor-chefe da ONU, Hans Blix, que vai liderar toda a missão, e Mohamed ElBaradei, representando a Agência Internacional de Energia Atômica, voaram ao Chipre provenientes de Viena, Áustria, onde a operação de inspeção estará baseada. Blix afirmou que seu grupo, que é apoiado pela comunidade internacional, estava preparado para assegurar a obediência iraquiana à nova resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Blix, ElBaradei e 25 outros membros do time de inspetores da ONU deverão aterrissar em Bagdá amanhã. Segundo Blix, as inspeções preliminares - as primeiras em cerca de quatro anos - deverão iniciar no próximo dia 27. De acordo com a nova resolução da ONU, as inspeções completas deverão começar após 8 de dezembro. Blix terá, então, 60 dias para apresentar suas conclusões ao Conselho de Segurança.