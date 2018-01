Os noivos reais almoçam com o governo espanhol O príncipe herdeiro Felipe e sua noiva almoçaram, hoje, com os ministros de governo enquanto Madri se preparava para o casamento do fim de semana, que será um dos acontecimentos mais esperados da Espanha nos últimos tempos. Cerca de 1.600 convidados das casas reais e nobreza européias são esperados para a cerimônia do dia 22, na Catedral de Almudeña, numa festa digna do futuro rei, Felipe, de 36 anos. O primeiro ministro José Luís Rodriguez Zapatero e sua mulher, Sonsoles, foram os anfitriões do príncipe e sua noiva, a ex-âncora de TV, Letizia Ortiz, no Palácio de Moncloa, no almoço que reuniu todos os membros do governo socialista. No sábado, as autoridades municipais contam com milhares de madrilenos e turistas nas ruas da capital para saudar os noivos que liderarão o cortejo upciais em um Rolls-Royce Royal Phantom 1948, conversível mas blindado e com vidros à prova de balas. Milhares de outras pessoas acompanharão a cerimônia pela TV. Cerca de 20.000 policiais, militares, paramilitares e cadetes das forças aéreas serão deslocados para Madri, para garantir a segurança do desfile real, principalmente o cortejo do palácio a uma igreja perto da estação de trem de Atocha, onde Letizia jogará seu buquê de noiva. O trajeto preciso não foi divulgado por razões de segurança. As 12 vias públicas mais importantes serão fechadas já na sexta-feira, um dia antes do casamento, segundo disse hoje o prefeito Alberto Ruiz Gallardón. Algumas estações de metrô e estacionamentos públicos também serão fechados. Em compensação, o transporte público será gratuito no sábado. Com milhares de flores plantadas ao longo dos trajetos prováveis do cortejo e obras de prédios escondidas atrás de material artístico, normalmente usado em outdoors, uma das grandes preocupações da cidade é o tempo. Há 70% de chances de que chova. ?Não está descartada a possibilidade de termos de usar guarda-chuvas nesse dia?, anunciou José António Maldonado, o homem do tempo da TV estatal. ?Mas provavelmente só de manhã?, acrescentou sorrindo. O casamento será realizado de manhã.