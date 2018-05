Os peruanos preferem os extremos

Veja o Peru. Após décadas de desmando e violência, o país se refez. O PIB cresce 7% ao ano desde 2006. A guerra civil que deixou 69 mil mortos, entre 1980 e 2000, acabou. Até os políticos mais exaltados renasceram democratas. Mas, quando a nação vai às urnas, descarrila.

Em 2001, Alejandro Toledo herdou o país do desastrado Alberto Fujimori, arrumou a casa e, sem pirotecnia, conduziu o Peru para a prosperidade. Saiu escorraçado. O mesmo ocorreu com Alan Garcia. Populista, ele quase arruinou a economia na década de 80, mas voltou megacapitalista, em 2006, e conduziu o país ao sucesso de hoje. Mesmo assim não fez seu sucessor.

Semana passada, havia cinco candidatos de perfis variados, mas os peruanos preferiram os extremos. Venceu Ollanta Humala, nacionalista do naipe de Hugo Chávez. Logo atrás, Keiko Fujimori, filha de Alberto Fujimori, ex-presidente, que pegou 20 anos de cadeia por violação de direitos humanos e corrupção. Os dois se enfrentarão no segundo turno, dia 5 de junho. Entre eles, nem os sacerdotes de Machu Picchu arriscariam uma previsão do que pode ocorrer.

O escritor Mario Vargas Llosa disse que a votação é "uma escolha entre o câncer e a aids". Mas, já que diploma de Nobel não paga nem empanada em Lima, os peruanos preferem o enredo populista.

Experiência executiva, ninguém tem. Humala jamais ocupou cargo eletivo. Nem o golpe de Estado que liderou contra Fujimori, em 2000, deu certo. Sua retórica anticapitalista empolga um terço dos eleitores e arrepia o resto. Perdeu para Garcia, em 2006, mas penitenciou-se, trocou a blusa vermelha por ternos azuis e - aos cuidados de marqueteiros petistas - relançou-se como o Lula dos Andes.

Congressista iniciante, Keiko assumiu, aos 19 anos, o papel de primeira-dama quando o pai expulsou sua mãe do palácio. Ela conseguiu uma vaga no segundo turno graças à parte bendita do legado do pai - o choque capitalista e a repressão à guerrilha. Aos 35 anos, mistura elogios ao livre mercado com pitadas de assistencialismo e arroubos reacionários (a favor da pena de morte, por exemplo). Assim, virou a improvável esperança dos conservadores.

Mas América Latina tem o dom de adestrar revolucionários. A chilena Michele Bachelet entrou socialista e saiu social-democrata. O guerrilheiro José Mujica, agora, trava batalhas com os sindicatos uruguaios. O marxista Mauricio Funes, de El Salvador, celebra a "nova relação" com os EUA. Todos se inspiram em Lula, que está fazendo escola.

Há quem resista ao modelo. Chávez e seus aliados na Bolívia, no Equador e na Nicarágua que o digam. Talvez por isso mesmo os peruanos não se arrisquem com Humala. Mas será que tem estômago para um novo Fujimori? Como se diz "disfunção de aprendizagem" em quíchua?

É COLUNISTA DO ''ESTADO'', CORRESPONDENTE DA REVISTA ''NEWSWEEK'' E EDITA O SITE WWW.BRAZILINFOCUS.COM