Os ventos da mudança estão soprando? Há vinte anos, escrevi um livro sobre o Oriente Médio e recentemente estive pensando em atualizá-lo com uma nova introdução. Ia ser muito simples. Apenas uma página - na verdade, apenas uma linha: "Nada mudou." Bastaram-me dois dias cobrindo as eleições no Líbano, para perceber que estava redondamente enganado. Não, alguma coisa de muito nova está se passando hoje no Oriente Médio. Puxem uma cadeira; isso vai ser interessante. O que vimos nas eleições libanesas, onde o movimento 14 de Março, pró-Ocidente, teve uma vitória surpreendente sobre a coalizão pró-iraniana do Hezbollah, o que vimos no fermento por mudança exposto pela campanha eleitoral no Irã, e o que vimos nas eleições provinciais no Iraque, onde o grande partido pró-iraniano foi derrotado, é o produto de quatro forças históricas que se juntaram para abrir esta região fossilizada. A primeira é a difusão da tecnologia. A internet, blogs, YouTube e mensagens de texto via celulares, particularmente entre os jovens - 70% dos iranianos têm menos de 30 anos - estão proporcionando aos habitantes da região ferramentas baratas para se comunicar horizontalmente, para se mobilizar politicamente e para criticar duramente seus líderes fora do controle estatal. Também os estão capacitando a monitorar fraudes eleitorais postando observadores com câmeras de telefones celulares. Eu sabia que alguma coisa havia mudado quando me sentei para um café na Rua Hanmra em Beirute, na semana retrasada, com meu amigo e mentor de 80 anos Kemal Salibi, um dos maiores historiadores do Líbano, e ele me contou sobre seu grupo no Facebook. A segunda, para a verdadeira política ocorrer precisa-se de espaço. Há milhões de coisas para se odiar nas dispendiosas e desgastantes guerras de George W. Bush. Mas o fato é que, ao depor Saddam Hussein no Iraque em 2003 e mobilizar a ONU para expulsar a Síria do Líbano em 2005, ele abriu espaço para uma verdadeira política democrática que há décadas não existia no Iraque ou no Líbano. Quando eu reportava de Beirute nas décadas de 70 e 80, cobria grupos e guerras. Nunca precisei ficar esperando até tarde por um resultado eleitoral. As eleições no mundo árabe eram uma piada - literalmente. Contava-se a seguinte história sobre o então presidente sírio, Hafez Assad. Após uma eleição, um assessor diz a Assad: "Presidente, o senhor venceu por 99,8% dos votos. O que mais poderia querer?" Assad responde: "Os nomes dos 0,2%!" A terceira, a equipe de Bush abriu um furo na parede da autocracia árabe. Mas, no vácuo, os mais organizados para tomar o poder foram os islâmicos - o Hezbollah, forças pró-Al-Qaeda, grupos xiitas no Iraque, o Taleban e o Hamas. Felizmente, esses grupos islâmicos exacerbaram impondo estilos de vida religiosos ou arrastando suas sociedades para confrontos que as pessoas não queriam. Por fim, veio Barack Hussein Obama. Regimes árabes e muçulmanos consideraram oportuno competir com Bush, demonizado. O poder brando (soft power) de Obama desarmou isso. Não sei como tudo isso evoluirá. Forças contra a mudança nessa região são muito poderosas - veja-se o Irã - e implacáveis. Mas, pela primeira vez em muito tempo, as forças pela decência, democracia e pluralismo têm um pouco de vento pelas costas. Bom para elas. *Thomas Friedman é escritor e especialista em Oriente Médio