Osama bin Laden é o nome da moda na Tailândia Centenas de novos Osama bin Laden estão se reproduzindo no sul da Tailândia: os pais de numerosos recém-nascidos muçulmanos da região estão colocando em seus filhos o nome do inimigo público número um dos Estados Unidos. A imagem do principal suspeito pelos atentados terroristas nos EUA, procurado "vivo ou morto" pelas autoridades americanas, já havia aparecido estampado em uma infinidade de camisetas à venda em toda a Tailândia - apesar de a maioria de sua população ser budista, e não muçulmana -, mas agora também está na moda para bebês. A imprensa tailandesa reproduz as declarações de Irfan Sulong, porta-voz da administração provincial de Yala, no sul do país -onde é grande o número de islâmicos -, afirmando que "o nome de Osama pode ser dado tanto a meninos como a meninas, e o certo é que cada vez mais recém-nascidos estão sendo chamados assim". Na mesma região, explicou Irfan, os nomes de outros líderes muçulmanos antiamericanos também já estiveram na moda. Entre eles, os do presidente iraquiano Saddam Hussein e do presidente líbio Muamar Kadafi.