Osama bin Laden pode ter financiado atentado em Bali Segundo documento confidencial da inteligência americana, ao qual o jornal The Sunday Times teve acesso, o terrorista saudita Osama bin Laden teria financiado a compra de 3 toneladas de explosivos usados no atentado do dia 12 em Bali, na Indonésia, que causou a morte de quase 200 pessoas. O jornal britânico diz que US$ 74 mil foram transferidos de uma conta em nome de Abu Abdullah Emirati - um dos nomes falsos usados por Bin Laden - para pagar os explosivos, comprados de militares indonésios. A revelação reforçaria a tese de que o atentado foi parte de uma operação coordenada de ataques contra objetivos ocidentais ao redor do mundo, e não uma simples ação de grupos radicais locais. O documento de inteligência detalha o depoimento de Omar Faruq, descrito como o representante de Bin Laden no Sudeste Asiático. Faruk descreveu uma série de planos para matar americanos e israelenses, entre eles treinar atiradores para assassiná-los em hotéis da Indonésia. Este plano foi abandonado porque teria "impacto mínimo." Sites de internet americanos, entre os quais o World Tribune.com, afirmaram hoje que as autoridades dos EUA tinham identificado as fontes de financiamento da rede Al-Qaeda, de Bin Laden. A organização seria financiada por apenas 12 indivíduos - sauditas, na maioria. Ao mesmo tempo, a revista Time informou hoje que dezenas de militantes da Al-Qaeda fugiram do Afeganistão para Bangladesh no ano passado. Mas o governo bengali desmentiu a afirmação.