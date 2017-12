Oscar Arias lidera eleições, segundo apuração oficial O ex-presidente Oscar Arias e o economista Ottón Solís estão praticamente empatados na apuração das eleições presidenciais deste domingo, na Costa Rica, depois de contabilizados 40,9% dos votos. Arias, de 65 anos, do Partido de Libertação Nacional (PLN, social-democrata), tem 40,95% dos votos, enquanto que Solís, do Partido de Ação Cidadã (PAC, centro), tem 40,2%. Segundo estes resultados, Arias, Prêmio Nobel da Paz em 1987, mantém uma vantagem de menos de um ponto percentual sobre seu adversário. Em terceiro lugar, está Otto Guevara, do Movimento Libertário (ML, direita), com 8,1% dos votos, seguido de Ricardo Toledo, do Partido Unidade Social Cristã (PUSC), atualmente no Governo, com 3,5%, segundo os resultados divulgados pela Corte Suprema de Eleições (TSE) em sua página de Internet. A abstenção alcançou quase 35%, número superior aos 31,2% registrados nas eleições de 2002 e uma das mais altas da história da Costa Rica. Para ganhar o pleito é necessário obter 40% dos votos. Caso contrário, os dois candidatos mais votados deverão disputar um segundo turno no mês de abril. Após conhecer os primeiros resultados, Solís disse à imprensa que "as pesquisas nunca disseram a verdade" e pediu a seus correligionários que "mantenham a calma e esperem com esperança" os resultados finais. As pesquisas divulgadas durante a campanha davam uma vantagem de Arias sobre Solís de quase dez pontos. Pouco depois do fechamento dos colégios, os correligionários de Arias se reuniram em um hotel de San José e, antes mesmo de conhecer os primeiros resultados, começaram a comemorar. Até o momento, Arias não se pronunciou sobre os resultados do pleito. Os primeiros resultados das eleições diferem dos números de uma sondagem de boca-de-urna divulgada pelo canal 7 de televisão local, que dava 44,5% dos votos a Arias, contra 37,3% para Solís. O candidato vencedor substituirá o social-cristão Abel Pacheco a partir de 8 de maio.