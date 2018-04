OSCE diz que referendo sobre a Crimeia é ilegal

"No seu atual formato, o referendo sobre a Crimeia marcado para 16 de março de 2014 está em contradição com a Constituição ucraniana e deve ser considerado ilegal", assinalou Burkhalter, em nota divulgada pela organização. Por esse motivo, a OSCE não irá enviar observadores para monitorar o referendo, destacou. Ele também pediu a todas as partes envolvidas que evitem apoiar atividades inconstitucionais.

Burkhalter alertou que mudar a Constituição da Ucrânia e discutir autonomia para regiões levam tempo. Se todas as partes interessadas não estão de acordo, o processo pode provocar tensões, afirmou, em vez de levar a uma solução definitiva que dê respostas às preocupações da população.

O presidente da OSCE repetiu comentários de que está pronto para realizar discussões com todas as partes e pediu a todos os Estados-membros da OSCE que aprovem o envio de uma missão de monitoramento para a Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.