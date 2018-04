OSCE enviará missão militar de observação à Ucrânia

Após uma reunião em Viena, 15 integrantes da OSCE, inclusive os EUA, ofereceram-se voluntariamente para integrar a missão, prosseguiu Baer. Ele disse que pretende viajar à Ucrânia ainda esta semana com o objetivo de chegar à Crimeia.

A Rússia reforçou no fim de semana a segurança em suas bases militares na Península da Crimeia, no sul da Ucrânia. Essas bases são mantidas pela Rússia com base em um acordo bilateral assinado em 1991, quando a União Soviética se dissolveu.

A OSCE inclui todos os países europeus, os EUA e a Rússia. Fonte: Associated Press.