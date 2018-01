Ossada é da ex-namorada de deputado dos EUA, diz polícia A polícia de Washington confirmou nesta quarta-feira que um crânio e ossos encontrados pela manhã num parque da cidade são de Chandra Levy, estagiária do Comissão de Penitenciárias da Câmara que manteve romance com um deputado democrata casado, Gary Condit, e desapareceu misteriosamente há mais de um ano. Os especialistas forenses que compararam a ficha dentária da estagiária com os restos encontrados no parque confirmaram que eles pertenciam à estagiária. Os peritos, no entanto, ainda não chegaram a uma conclusão sobre a causa da morte da jovem. Um homem, que passeava pelo parque com o cão, encontrou a ossada e avisou a polícia. No local, que fica próximo da casa onde Chandra morava, havia também peças de roupa.