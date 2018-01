Ossada pode ser de ex-namorada de deputado dos EUA A polícia norte-americana examina um crânio e alguns ossos encontrados num parque de Washington que podem pertencer a Chandra Levy, estagiária do Comitê de Penitenciárias dos EUA que manteve romance com um deputado democrata casado, Gary Condit, e desapareceu misteriosamente há mais de um ano. A ossada foi achada por um cão que passeava com o dono pelo parque, densamente arborizado. No local, que fica próximo da casa onde morava Chandra, havia também peças de vestuário. "Suspeitamos que tudo isto pertença a Chandra", disse o chefe da polícia de Washington, Charles Ramsey. "Mas precisamos de uma análise de peritos para ter certeza." Ramsey disse ter informado a família e também Condit, que em conseqüência do caso não conseguiu se reeleger. Ele negou publicamente envolvimento com Chandra, mas, segundo policiais, admitiu o romance para investigadores, durante interrogatório. Cinqüenta e três anos, casado e com dois filhos, o ex-deputado se negou hoje a comentar o achado. Os pais de Chandra disseram que só darão entrevista quando "tiverem detalhes mais precisos". A mãe dela, Susan Levy, não crê na morte da filha. "Tenho fé e esperança de que Chandra esteja viva", disse recentemente.